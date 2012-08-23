Погода в Украине: град, шквалы и жара +33

{1-} В Украине 23 августа в западных, северных, большинстве восточных, центральных областей и в Одесской области местами грозы, в отдельных районах град, шквалы и порывы ветра 15-20 м/с, температура по всей территории от +24 до +33. Об этом сообщает Гидрометцентр при МЧС Украины.

В восточном регионе температура будет от +26 до +27, в центральном - от +26 до +28, в южном - от +30 до +33, в западном - от +24 до +29, в северном - до +24, пишет РБК-Украина.

Возможны сильные дожди в Карпатах.

В Киеве дожди, температура днем +26.

Завтра в Украине преимущественно дожди и грозы, кроме западных и некоторых центральных областей, температура от +26 до +33.

Напомним, сильные дожди, которые прошли на прошлой неделе , вызванные мощным циклоном, привели к затоплению некоторых районов Киева (ФОТО, ВИДЕО) и Днепропетровска (ФОТО. ВИДЕО).

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Ранее Главред также сообщал, что в связи с постоянным ростом температуры климат в Украине изменяется и приближается к субтропикам.

Об этом на брифинге заявил глава Укргидрометцентра МЧС Николай Кульбида.

«По климатическим зонам Украина, особенно степная часть, постепенно приближается к сухим субтропикам, таким, как Греция, например», – сказал Кульбида.



По его словам, в начале 80-х годов появилась тенденция к росту среднегодовой температуры в стране, которая так до сих пор не остановилась. Особенно ярко потепление проявляется в холодный период года.



«Каждый следующий градус будет вызывать увеличение количества дней с температурой 35 и больше градусов, что приведет к все более засушливому характеру погодных условий», – сказал директор.

фото: mns.gov.ua

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