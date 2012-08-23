Сегодня – большой футбол: «Днепр» и «Металлист» играют в Лиге Европы

23 августа 2012, 09:40

{1-} В четверг, 23 августа, вечером сразу два украинских клуба - харьковский «Металлист» и днепропетровский «Днепр» - проведут первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы-2012/2013.

Обе наши команды сыграют на выезде, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

«Слован» (Чехия) - «Днепр» (Украина) (20:00, «2+2»)

«Днепр» три сезона подряд не может преодолеть квалификацию Лиги Европы и этом при том, что соперники на этой стадии далеко не гранды. Хозяин клуба вложил кругленькую сумму, чтобы пригласить испанского тренера Хуанде Рамоса и несколько добротных футболистов, и явно это не только для того, чтобы только играть в чемпионате Украины.

В прошлом сезоне Рамос постоянно экспериментировал, пробовал новые связки и тактические схемы. В новом чемпионате «Днепр» выглядит целостным коллективом, и команда неплохо стартовала в национальном первенстве. После трех туров «Днепр» идет на третьем месте, проигрывая всего одно очко «Динамо».

 «Днепр» отправился в Чехию без Виталия Денисова, получившего травму на тренировке и Самуэля Инкума, потерявшего в последнее время место в основном составе.

Чешский «Слован» из Либереца начал еврокубковый сезон в квалификации Лиге чемпионов, где во втором раунде не без труда одолел «Шахтер» из Караганды» (1:0 и 1:1). Далее чехи по сумме двух матчей уступили румынскому «Клужу» с общим счетом 1:3 и перешли в Лигу Европы.

 

«Динамо» (Бухарест, Румыния) - «Металлист» (Украина) (20:30, «1+1»)

«Металлист» в минувшем сезоне добился пока самого большого успеха в еврокубках, дойдя до четвертьфинала Лиги Европы. Смогут ли харьковчане хотя бы повторить свой успех, пока непонятно.

«Металлист» летом продал одного из своих лидеров Марко Девича. Скорее всего, уйдет из команды бразилец Тайсон, которого сватают то в «Шахтер», то в «Челси». По слухам, есть заманчивые предложения у Клейтона Шавьера и Хосе Сосы. Аргентинский защитник Вильягра недоволен обстановкой в клубе, о чем он открыто написал на своей странице в одной из соцсетей.

В общем обстановка в команде сейчас не лучшая, что и подтверждают результаты в чемпионате Украины. «Металлист» идет четвертым, выиграв лишь три матча из шести, и лидеру проигрывает уже семь очков. Кроме того, в команде есть кадровые проблемы. К травмированным ранее Андрею Березовчуку и Вильягре (обоим потребуется на восстановление еще пару недель) добавился Сергей Пшеничных. Впрочем, даже в полуразобранном состоянии «Металлист» обязан проходить соперника из Румынии.

Ранее «Главред» сообщал, что тоже выступавший в Лиге Европы киевский «Арсенал» по результату двух матчей выиграл 5:0 у словенской «Муры 05», но остался за бортом еврокубков

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