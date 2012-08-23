Плодородие земли должно контролироваться государством – Григорий Калетник

{1-} Ради получения максимальной прибыли от выращивания и продажи высокорентабельных на мировых рынках сельскохозяйственных культур, крупные агропромышленные предприятия Украины, не задумываясь, выходят за научно-обоснованные границы севооборота, нанося, таким образом, непоправимый урон плодородию земли, считает глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Григорий Калетник.

По его словам, на крупного товаропроизводителя ориентируются также мелкие фермерские хозяйства. Поэтому процесс истощения и деградации украинских черноземов начинает приобретать катастрофические масштабы.

«Например, подсолнечник в структуре севооборота отдельных областей составляет не 15-17 процентов, как было раньше, а более половины посевов», - утверждает глава парламентского комитета.

Он также сообщил, что в его комитете разработаны проекты целого ряда законопроектов, способных урегулировать вопросы севооборота и плодородия земель, а самое главное – вернуть государственный контроль над использованием сельскохозяйственных угодий. Однако их дальнейшее продвижение сталкивается с противодействием аграрного лобби. Кроме того, отдельные депутаты не верят в способность законов навести порядок.

«Очень распространено мнение, что любой государственный контроль стимулирует коррупцию, что, якобы, каждый сельский предприниматель будет всегда стоять перед выбором – заплатить штраф за допущенное им снижение плодородие земли, либо скрыть этот факт, дав взятку чиновнику», - отмечает Григорий Калетник.

Депутат уверен, что можно не допустить этого, если законодательный инструмент контроля за плодородием земель будет максимально объективным, а влияние чиновника в нем сведено до минимума.