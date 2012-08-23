В Крыму российский боец смешанных единоборств убил милиционера

{1-} Управление уголовного розыска УМВД Украины в г. Севастополе за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, объявило в розыск Станислава Валериевича Молодцова, 28 октября 1987 г.р.

Об этом сообщает Сектор связей с общественностью УМВД Украины в Севастополе.

Ночью 11 августа в клубе «Тропикана», который находится в Севастополе, был убит Александр Федоров – военнослужащий контрактной службы внутренних войск МВД Украины. Подозреваемым по этому делу проходит московский самбист и боец смешанных единоборств – Станислав Молодцов.

Молодцов ударил Федорова, тот упав, ударился головой об пол и потерял сознание. Молодцов и девушка Федорова попытались привести его в чувство и посадили за столик, после чего подозреваемый скрылся. Спустя небольшой промежуток времени состояние здоровья потерпевшего сильно ухудшилось, посетители вызвали скорую помощь, и отправили его в больницу, где он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой в состоянии комы и через несколько часов скончался.

По имеющейся у правоохранителей информации Молодцов С.В. въехал на территорию Украины 21.07.2012 г. в контрольном пункте пропуска в г. Харькове и в настоящее время может попытаться выехать из территории Украины к месту своей регистрации.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Молодцова Станислава Валериевича, просьба сообщить по телефонам милиции 59-44-11, 59-44-39 или 102.

Любопытно, что Молодцов проходил свидетелем по делу Расула Мирзаева, чемпиона мира по смешанным единоборствам, который обвиняется судом в убийстве во время драки студента Ивана Агафонова.

фото: mmaniac.ru

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