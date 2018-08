В США выпустят книгу о смерти Усамы бен Ладена

{1-} Участник спец операции по ликвидации Усамы бен Ладена, отставной «морской котик» написал книгу о ликвидации бывшего главы «Аль-Каиды», которая поступит в продажу 11 сентября, в годовщину терактов 2001 года.

По словам издателя книги - «Непростой день: Рассказ от участника миссии по убийству Усамы бен Ладена» (No easy daу: The firsthand account of the mission that killed Osama bin Laden») - ее автор возглавлял одну из групп отряда, штурмовавшего дом бен Ладена в Пакистане в 2011 году, сообщает ИТАР-ТАСС.

Он был одним из первых, кто ворвался в комнату, в которой находился бен Ладен, и стал свидетелем смерти террориста «номер один». Имя спецназовца не сообщается. Выступает же он под псевдонимом Марк Оуэн.

Читайте также: Спецназовцы открыли сенсационную правду об убийстве бен Ладена (ВИДЕО)

В тексте также изменены имена всех участников операции. Нет в ней и сведений о технике и тактике ее проведения. Оуэн заявил, что в своей книге он хотел рассказать о людях, выполняющих «грязную работу», и жертвующих своими жизнями ради всеобщего блага. Он выразил надежду на то, что рассказанная им история вдохновит молодых людей на службу в спецподразделениях ВМС США.

В администрации американского президента заявили, что текст книги не был с ними согласован и вообще не подвергался какой-либо «ведомственной цензуре».

В Пентагоне выход этой книги назвали «сюрпризом», и пообещали внимательно ознакомиться с ее содержанием. Аналогичная реакция последовала и со стороны ЦРУ.

Ранее «Главред» сообщал, что президент США Барак Обама опасался, что спецоперация против бен Ладена может закончиться неудачно и даже сомневался в целесообразности ее. Однако госсекретарь Хиллари Клинтон убедила главу Белого дома отдать приказ об уничтожении «террориста номер один».

фото: warriorpublications.wordpress.com

Новости по теме:

В США создали аттракцион с «расстреляй бин Ладена»

Усаму бен Ладена вычисли по голосу спутники-шпионы (ВИДЕО)

В деле о теракте 11 сентября появилось новое скандальное ВИДЕО