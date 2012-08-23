Очевидцы наводнения на Кубани: гаражи и машины бились в балконы пятиэтажек

Очевидцы нового разрушительного наводнения, произошедшего в ночь на 22 августа на Кубани, рассказали, что вода прибывала с такой скоростью, что смытые стихией машины и гаражи бились в балконы пятиэтажек.

На курортный поселок Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края в ночь на среду выпала месячная норма осадков, сообщает «Комсомольская правда»

«Дождь зарядил с восьми часов вечера и прекратился только к семи утра, - рассказал главный синоптик края Юрий Ткаченко. - Уровень воды в реках Нечепсухо, Пляхо и Псебе поднялся на полтора-два метра. Поток стекал с гор и обрушивался на поселок, находящийся в низине, около моря».

Спасатели знали о надвигающемся ЧП. Около девяти вечера они разослали в СМИ предупреждения о возможном паводке, включили сирены и отправили бригаду для эвакуации людей.

«К работе МЧС претензий нет, - признает Владимир Фесерян, проживающий на улице Мостовой. - Тут затопило все 35 домов - улица находится прямо у реки. Вечером завыли сирены, к людям в дома стали стучаться люди в форме, предлагали уехать из дома. Но мы решили остаться, боялись мародеров».

«Успели даже перегнать две соседские машины на горку, а вот третью, «семерку», бросили в низине. Посмотрите, от нее мало что осталось - внутри все залито водой и илом», - сетует Фесерян.

«В половине второго ночи я вышла во двор своей пятиэтажки, чтобы переставить свою машину повыше, испугалась ливня, - рассказала Елена Ендовицкая. - Только переставила, смотрю, уровень воды поднимается прямо на глазах».

По словам очевидцев, берег реки скрылся моментально. Волной сносило гаражи, которые врезались в кирпичные балконы домов. По реке несло деревья, фуры, животных.

Ранее «Главред» сообщал, что стихия убила 4 человека, разрушено около 600 домов, кроме того пострадало более 1800 человек.

фото: Андрей Помидорров, Геннадий Аносов / yugopolis.ru

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