На следующей неделе Украине грозят ураганы и штормовые волны в 4 метра

{1-} В следующий понедельник-среду, 27-29 августа, в Украине ожидается резкая смена погодных условий и объявление штормового предупреждения, сообщает пресс-служба МЧС.

Так ночью 27 августа в западной части Украины, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, а 28-29 августа в целом Украине пройдут сильные и очень сильные дожди с грозами, местами град и шквальный ветер 17-22 м/с.

В отдельных районах центральных, южных областей и Крыма возможно выпадение крупного града и шквалистый ветер 25-30 м/с.

В западных областях температура значительно снизится, ночью до 9-15 °С, днем до 14-19 °С, в южной и восточной части ночью до 15-20 °С, днем до 21-26 °С.

На реках западных областей вероятно изменение гидрологического режима, формирование дождевых паводков в пределах русла рек. На каскаде Днепровских водохранилищ ожидается высота волн 1,5-2,5 м, в Каховском водохранилище до 3 м, в акватории Черного и Азовского морей - 2-4 м.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что информация будет уточняться прогнозами и штормовыми предупреждениями в зависимости от развития синоптической ситуации.

фото: mns.gov.ua

Новости по теме:

В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине: град, шквалы и жара +33

Дороги Киевщины завалены деревьями: водители вооружаются топорами