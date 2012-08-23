Стали известны подробности зверского убийства бизнесмена в Одессе

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Следствие рассматривает несколько версий зверского убийства в центре Одессы бизнесмена Сергея Бруквача, который руководил строительной компанией "СМ И КО".

"Две основные версии – это убийство, связанное с экономической деятельностью погибшего, а именно его крупный долг, и убийство на бытовой почве", - рассказал источник в правоохранительных органах, передаёт Интерфакс – Украина.

"В пользу "бытовухи" говорит тот факт, что преступник нанес убитому удары спицей, заточкой или тонким длинным ножом", - пояснил собеседник агентства.

При этом, по данным источника, камера наружного наблюдения зафиксировала возможного подозреваемого, но не зафиксировала момент убийства.

Другой источник рассказал агентству, что по факту убийства бизнесмена милиция уже возбудила уголовное дело. Однако квалификацию его источник назвать затруднился. При этом он добавил, что к расследованию уголовного дела уже подключилась прокуратура Одесской области.

Как ранее сообщал Главред, 22 августа в центре Одессы, во дворе дома на улице Базарной, убит крупный бизнесмен Сергей Бруквач, который руководил строительной компанией «СМ И КО».

Бруквач получил около тринадцати ножевых ранений. Поражены живот, бок, плечо. Тело было найдено у гаража, в котором стоял оранжевый спорткар марки «БМВ», принадлежавший убитому.



Коммерсант до 17-го августа находился под охраной УБОПа, которую с него неожиданно сняли.

фото: timer.od.ua

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