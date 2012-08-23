От врачей сбежали четыре узбека и таджика с «сибирской язвой»

{1-} В Запорожской области четыре человека из Таджикистана и Узбекистана, которые находились под надзором врачей в связи с риском заражения сибирской язвой, после утреннего осмотра и приема антибиотиков самовольно покинули место проживания.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает «Интерфакс-Украина».

«Четыре человека из Таджикистана и Узбекистана, которые работали и проживали в пгт. Кирилловка Акимовского района (Запорожская обл. – Ред.) сразу после утреннего осмотра и приема антибиотиков без предупреждения оставили пгт Кирилловку и, по свидетельству соседей, отбыли по месту жительства», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

По состоянию на утро 23 августа всего под наблюдением врачей остаются 32 человека, имевших риск заражения возбудителем сибирской язвы. Все они находятся под контролем по месту жительства.

Ранее «Главред» сообщал, что 20 августа в с.Вознесенка Запорожская обл. зафиксирован единичный случай падежа крупного рогатого скота: лабораторные исследования показали, что полуторагодовалая телка была инфицирована сибирской язвой. Владельцы животного, инфицированного сибирской язвой, реализовали ее мясо в торговой сети.

С мясом зараженного животного контактировали 36 человек. Среди контактировавших с мясом больной коровы 12 чел. – жители с.Вознесенка, восемь человек – из Мелитополя, четыре человека – из с.Константиновка, четыре человека - из пос. Кирилловка.

фото: vesti.ru

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