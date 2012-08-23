В Кении из-за пастбища для коров зарубили и сожгли около 60 человек

{1-} В Кении в результате столкновений на этнической почве погибли не менее 52 человек. Среди убитых – 31 женщина и 11 детей. Многих зарубили насмерть или сожгли заживо.
Столкновения произошли между племенами орма и покомо в Прибрежной провинции. Об этом со ссылкой на шефа местной полиции сообщает радио «Свобода».
Однако по данным Международного Комитета Красного Креста, жертвами столкновений стали 59 человек. Предполагается, что конфликт возник из-за пастбищ, на владение которыми претендуют обе группировки.
Нужно заметить, что в 2011 году Кения стояла на краю гуманитарной катастрофы. В колодцах исчезла вода, от недостатка влаги вымирал скот. Купить продукты в магазинах большинство кенийцев не могли - цены слишком высоки. А в начале 70-х от засухи в Африке погибли 250 тысяч человек.
фото: стоп-кадр ntv.co.ke
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