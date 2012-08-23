Блохин назвал состав сборной на матч против Англии

{1-} Главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин огласил список из 22 футболистов, которые вызваны на первый матч отборочного турнира чемпионата мира 2014 года против сборной Англии.

Об этом со ссылкой на пресс-служба ФФУ сообщает «Интерфакс-Украина».

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» делегировали в состав сборной по шесть игроков. «Днепр» представлен четырьмя футболистами, двух направляет в национальную команду полтавская «Ворскла».

По сравнению со списком вызванных на последний контрольный матч сборной Украины против Чехии, в лагере сборной лишь одно изменение: отсутствует нападающий «Шахтера» Евгений Селезнев.

Национальная команда Украины соберется 4 сентября на учебно-тренировочной базе ФК «Динамо» в Конча-Заспе. В Лондон «сине-желтые» вылетят 10 сентября чартерным рейсом. Матч Англия-Украина состоится на стадионе «Уэмбли» 11 сентября.

Состав сборной Украины на матч с Англией:

Вратари: Андрей Дикань («Спартак» Москва, Россия), Максим Коваль («Динамо» Киев), Андрей Пятов («Шахтер»).

Защитники: Богдан Бутко («Ильичевец» Мариуполь), Александр Кучер («Шахтер»), Виталий Мандзюк («Днепр» Днепропетровск), Тарас Михалик («Динамо»), Ярослав Ракицкий («Шахтер»), Евгений Селин («Ворскла» Полтава), Евгений Хачериди («Динамо»), Вячеслав Шевчук («Шахтер»).

Полузащитники: Роман Безус («Ворскла»), Денис Гармаш («Динамо»), Олег Гусев («Динамо»), Евгений Коноплянка («Днепр»), Сергей Назаренко («Таврия», Симферополь), Руслан Ротань («Днепр»), Тарас Степаненко («Шахтер»), Анатолий Тимощук («Бавария» Мюнхен, Германия), Андрей Ярмоленко («Динамо»).

Нападающие: Марко Девич («Шахтер»), Роман Зозуля («Днепр»).

фото: euro2012.tsn.ua

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