В Молдове в машину Меркель бросили бутылку с «коктейлем Молотова»

Во время пребывания канцлера Германии Ангелы Меркель в Молдове произошел инцидент – машину из ее кортежа забросали «коктейлем Молотова».

Об этом со ссылкой на советника главы МВД Молдавии Евгения Оникэ сообщает РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел в среду вечером, около 21.00 по местному времени, 24-летний мужчина бросил предмет с воспламеняющейся жидкостью в кортеж, в котором находилась прибывшая в Кишинев с кратковременным визитом канцлер Германии.

«В тот же момент наши сотрудники задержали этого молодого человека», - сказал Оникэ, добавив, что сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мотивы его поступка выясняются.

Автомобилю, в котором находилась канцлер, не было причинено никакого ущерба.

Советник министра отказался сообщить другие подробности произошедшего, сославшись на интересы следствия.

Ранее «Главред» сообщал, что это уже не первый инцидент с участием Меркель – то нерасторопный официант прольет на нее 5 кружек пива (ВИДЕО), то в прямом эфире греческой радиостанции журналист назвал «грязной берлинской шлюхой».

видео, фото: youtube.com, TSNMoldova

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