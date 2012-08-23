На День независимости украинцев порадует хорошая погода

{1-} В День Независимости, 24 августа, на преобладающей части территории Украины будет хорошая погода. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.

По его словам, на этой неделе погода в Украине будет определяться влиянием атмосферных фронтов, которые перемещаются с запада. В частности, на западных и северных территориях Украины 25-26 августа ожидаются осадки, а 27 августа они достигнут восточных регионов, передает УНИАН.

24 августа в Украине ожидается хорошая погода, отметил Кульбида. По его словам, в этот день небольшие дожди пройдут лишь в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму, в остальных регионах будет без осадков. Температура воздуха на большей части территории Украины будет составлять 20-25°, а на юге и востоке – 25-30°.

В Киеве, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на этой неделе будет преимущественно сухо, небольшие дожди ожидаются лишь 23 и 26 августа. Температура воздуха составит 20-25°, в отдельные дни – до 28-29°.

Ранее Главред также сообщал, что по прогнозам синоптиков, в 2013 году Украину ждет затяжная зима, которая почти сразу перейдет в рекордно жаркое лето. Причиной тому, по мнению экспертов, небывалая активность Солнца.

По мнению метеорологов, следующим летом жара может побить все прежние рекорды.

«Ближайшая зима, в связи с максимально активным Солнцем, будет снежной и может продлиться до середины мая: по мере повышения глобальных температур и таяния льда в Северном Ледовитом океан в атмосфере стало больше влаги, которая выпадает в виде снега», – дополняет эту информацию эксперт-метеоролог Института геофизики НАН Украины Анатолий Прокопенко.

фото: tsn.ua

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