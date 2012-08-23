«Свобода» под зданием СБУ разбила бюст Ленину

Накануне Дня независимости и помня о первой годовщине ареста «васильковских террористов» ВО «Свобода», как и обещала, устроила акцию протеста у здания СБУ, во время которой разбила бюст Владимиру Ленину.

В акции протеста участвовали около 50 человек, сообщает НБН.

Митингующие хотели, чтобы к ним вышли представители СБУ, однако этого не произошло. Тогда присутствующие попытались занести в здание ведомства, но им не дали этого сделать.

После митингующие приняли решение разбить бюст Ленину. Свое решение они мотивировали тем, что после совершенного поступка, СБУ должно их задержать. При этом они отметили, что хотели обменять бюст Ленина на заключенных «васильковских террористов».

Ранее «Главред» сообщал, что в 2011 году в канун Дня независимости, СБУ отчиталась о предупреждении теракта. В Василькове Киевской области были задержаны трое местных жителей, один из них – депутат горсовета.

Им инкриминируются намерения взорвать памятник Ленину в Борисполе и призывы к свержению существующего конституционного строя. Подсудимые называют это дело сфабрикованным и политическим.

фото: nbnews.com.ua

Новости по теме:

Националисты грозят штурмом СБУ: требуют свободы «васильковским террористам»

Из-за «васильковских террористов» вандалы обрисовали суд

«Васильковским террористам» потребовался русско-украинский переводчик

«Васильковский террорист» заявил о давлении со стороны СБУ

СБУ предотвратила теракт на День независимости