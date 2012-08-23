Подсудимые по делу Оксаны Макар на допросах были отдохнувшими и выспавшимися

{1-}Во время заседания Центрального райсуда Николаева, в котором рассматривают дело о попытке изнасилования и убийства Оксаны Макар, адвокат потерпевшей стороны Виктор Василюк заявил, что подсудимые по делу об убийстве и изнасиловании девушки давали показания отдохнувшими и выспавшимися, сообщают podrobnosti.mk.ua.

По его словам, в частности, на видео допроса подсудимого Артема Погосяна это явно видно. Хотя расхождения в показаниях в суде и во время досудебного следствия Погосян объяснял тем, что во время допроса в правоохранительных органах был уставшим и сонным.

По словам защитника, суд уже изучил видео с допроса Погосяна и сегодня начал изучать видео с допроса подсудимого Максима Присяжнюка.

Ранее Василюк заявил, что мать погибшей девушки Татьяна Суровицкая решила не ходить в суд в то время, пока будут просматривать данное видео.

фото: podrobnosti.mk.ua

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