В Одессе из-за угрозы взрыва перекрыты несколько кварталов

В центре Одессы перекрыли несколько кварталов из-за опасности взрыва газа на ул.Большая Арнаутская, передает "Интерфакс-Украина".

По предварительной информации, утечка газа возникла из-за прорыва газопровода.

В связи с происшествием в центре города перекрыты несколько кварталов, куда не пускают автомобили и пешеходов.

На месте происшествия присутствует несколько пожарных машин, машины аварийной газовой службы.

Главное территориальное управление МЧС Украины в Одесской области ситуацию пока не комментирует.

фото: dumskaya.net

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