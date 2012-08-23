На Кубани возбудили уголовное дело в связи с гибелью людей

{1-}На Кубани возбуждено уголовное дело в связи с гибелью людей при новом наводнении и бездействием должностных лиц.

Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК России, пишет ИТАР-ТАСС.

"Следственными органами принято решение об объединении в одно производство материалов по фактам гибели четырех человек во время паводка в Туапсинском районе, а также по факту бездействия должностных лиц в части принятия мер по предотвращению чрезвычайной ситуации", - отметили в ведомстве.

"В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства, связанные с действиями должностных лиц органов государственной власти по защите населения и территории Туапсинского района при возникновении чрезвычайной ситуации природного характера. Также изучаются вопросы, касающиеся связи и оповещения населения Туапсинского района в части возникновения чрезвычайной ситуации", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал Главред, во время нового наводнения на Кубани, произошедшего в ночь на 22 августа пострадало 1 837 человек.

Из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реках на территории поселка Новомихайловский, сел Тенгинка и Лермонтово. В результате погибли четыре человека. - Было затоплено не менее 800 зданий, включая жилые дома и социально- значимые объекты.

фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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