Обвиняемые рассказали, как задушили Оксану Макар

{1-} В Николаеве во время заседания суда по делу об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар подозреваемые рассказали, как была задушена девушка.

Адвокат потерпевшей стороны Виктор Василюк рассказал подробности заседания, на котором рассматривались видеопоказания подсудимого Артема Погосяна, сообщают Подробности.mk.

«Погосян сообщил, что он считал, что Оксану изнасиловали. Это он подтвердил несколько раз. В частности он рассказал, что когда подходил к Макар после того, как с ней занимались сексом Краснощек и Присяжнюк, она была очень встревожена и плакала. Артем попытался ее успокоить», - рассказал адвокат.

«Но на встречный вопрос – как он пытался ее успокоить, Погосян отвечал невнятно. Хотя раньше ясно отвечал – "я ее успокаивал, потому что ее изнасиловали Присяжнюк и Краснощек". Теперь изменились показания. Он утверждает, что успокаивал Оксану потому, что она была пьяная» -пояснил Василюк.

Как считает адвокат - это всего лишь неудачная попытка перекрутить показания.

«Есть еще интересный факт. Когда Краснощек зашел в комнату к Оксане, Погосян с Присяжнюком якобы находились на кухне и разговаривали. Потом они решили, что его долго нет и зашли в комнату. Теперь показания изменились. Они утверждают, что услышали какой-то шум. Кто-то из них включил свет и они увидели как Краснощек лежит на Оксане. Подошли ближе и увидели как Краснощек ее душит. Они спросили – для чего ты это делаешь? Краснощек снял с шеи руки и сказал: «Все», - добавил Василюк.

фото: novosti-n.mk.ua

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