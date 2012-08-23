ДТП на Харьковщине: три человека погибли, 8 пострадали

{1-}В Харьковской области вблизи поселка Золочевское Валковского района в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли три человека, восемь находятся в больнице, сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщила прокурор Ольга Власенко, авария произошла в полдень на трассе Киев-Харьков-Довжанский.

"Автомобиль Mitsubishi Lancer ехал в сторону Харькова, а микроавтобус Renault Trafic - в сторону Валок. В результате столкновения летний водитель и пассажирка Mitsubishi (муж и жена, жители Яготина Киевской области) погибли. Водитель и пассажиры микроавтобуса, среди которых была девочка 2002 года рождения, – были доставлены в Валковскую ЦРБ. Во время операции один из пассажиров микроавтобуса умер", - сообщила Власенко.

По ее словам, столкновение было настолько сильным, что пострадавших пришлось вырезать из автомобиля.

Все пассажиры микроавтобуса - жители г.Валки, которые, по предварительной информации, ездили на книжный рынок - на месте аварии были разбросаны канцтовары (тетрадки и ручки).

По факту ДТП следственное управление ГУ МВДУ в Харьковской области милиции возбудило уголовное дело по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, которые водят транспортные средства) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 22 августа в Германии, на трассе возле Мюнхена, перевернулся автобус с детьми. Травмированы по меньшей мере 30 детей.

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