Подозреваемые рассказали, как останавливали кровь у Оксаны Макар

{1-} Во время заседания суда, на котором рассматривалось дело об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар, подозреваемые рассказали останавливали кровотечение у девушки, а потом в подвале сжигали вещи.

О подробностях заседания адвокаты потерпевшей стороны рассказали podrobnosti.mk.ua.

«Погосян подтвердил, что он видел, как Краснощек поджигал какие-то вещи внизу подвала. Они отнесли туда тело Оксаны. Краснощек отодвинул тело, и что-то поджег зажигалкой. Погосян четко описал характер пламени. Он сказал, что горело не очень ярко и не тлело. Горело как сухие листья. То есть пламя было. После этого он развернулся и пошел на выход», - рассказал Виктор Василюк.

Как он пояснил он, есть все основания считать, что и Присяжнюк видел пламя. Хотя Присяжнюк настаивает на том, что огня не видел.

Второй адвокат матери девушки - Татьяны Суровицкой, Александр Скоробогатов, рассказал подробности заседания:

«Подтвердился факт того, что был телефон у Оксаны, который Присяжнюк впоследствии нашел у себя в квартире. Телефон был в разобранном состоянии. Кто-то из троих вынул батарею, чтоб Макар не смогла позвонить и попросить о помощи. Также Присяжнюк сказал, что видел как Краснощек душит Оксану белым проводом, а потом снова занимается с ней сексом».

Адвокаты добавили, что согласно показаний, после преступления подсудимые в квартире Присяжнюка стирали свои вещи. Присяжнюк также дал свои джинсы Краснощеку.

«Подтвердился и тот факт, что Присяжнюк дал Краснощеку ночную рубашку матери для того, чтоб тот положил ее под голову Оксаны. Рубашкой закрывали кровь. Видимо там было нормальное кровотечение. После чего рубашку вынес и сжег в мусорном баке. Сжег Присяжнюк», - сказал Скоробогатов.

фото: novosti-n.mk

Новости по теме:

Обвиняемые рассказали, как задушили Оксану Макар

Подсудимые по делу Оксаны Макар на допросах были отдохнувшими и выспавшимися

Адвокат рассказал, что было на видео допроса насильников Оксаны Макар

В деле Оксаны Макар может появиться новый подозреваемый

Один из насильников Оксаны Макар жалеет, что не донес на другого

За моральный дух мучителя Оксаны Макар не взяли в армию