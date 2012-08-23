День Независимости в Киеве: парад вышиванок и гонки на стульях

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21-ю годовщину независимости Украины в Киеве будут отмечать с 24 по 26 августа. В эти дни киевляне смогут послушать классическую музыку под открытым небом, принять участие в масштабном параде вышиванок, покататься на стульях и сделать мультфильм из фонариков, сообщает «Сегодня».

Накануне праздника на Певческом поле было высажено около 300 тысяч цветов. Общая площадь композиций составит более 2,5 тыс. кв. м. Выставка цветов откроется 24 августа в 11:00 и продлится до 9 сентября. Вход бесплатный.

В пятницу в 12:00 на Майдане Независимости начнется парад вышиванок. Шествие пройдет от Крещатика до Певческого поля, где в 16:00 начнется конкурс на лучшие вышиванки. Параллельно на деревянных телегах, с квадроциклами вместо лошадей будут двигаться 17 гигантских писанок с орнаментом из разных регионов Украины.

24 августа в 12:00 в Киевской крепости откроется выставка произведений художников и народных мастеров, которые проведут мастер-классы и представят вышивки, работы из бисера, керамики, фигурки из теста и прочее. В 16:00 здесь выступят оркестры, которые сыграют казацкие и военные марши. Вход бесплатный.

На День независимости с утра и до вечера фольклорные коллективы из всех регионов страны будут петь и плясать на главной открытой сцене страны, а с 18:00 начнется выступление рок и поп-звезд (ТНМК, ВВ, Александр Пономарев, Мария Яремчук).

Место проведения: Майдан Независимости. Начало в 11:00. Вход бесплатный.

В этот же день в рамках художественного проекта «Тебе, независимая Родина!» музыкальные и вокальные коллективы Украины исполнят для киевлян всемирно известные классические произведения. Концерт начнется увертюрой к опере «Тарас Бульба». Кроме этого, музыканты исполнят отрывки из опер «Руслан и Людмила», «Севильский цирюльник», «Наталка Полтавка», «Кармен», «Веселая вдова» и других.

Место проведения: Софийская площадь. Начало в 20:00. Вход бесплатный.

Кроме того, 24 августа на Майдане в 10:00 пройдет чемпионат по баскетболу, гонки на офисных стульях, мастер-классы по роликам, паркуру и современным танцам, а художники смогут нарисовать граффити возле Главпочтамта. В 11:00 откроется «Ярмарка интеллектуального капитала», в 12:00 – спортивные соревнования для семей, в 14:30 – спортфестиваль «Веселые старты на роликах». Праздник завершится фейерверком, который начнется в 22:00.

24-26 августа в парке «Киевская Русь» пройдет грандиозный фестиваль «Былины древнего Киева», в котором примут участие более 700 человек из разных стран. Масштабные битвы, штурм крепости, богатырские турниры и каскадерские трюки, театрализованные постановки, древние славянские обряды, фестиваль воздушных шаров – и это еще не полный перечень того, что можно будет увидеть. А еще в средневековом лагере покажут уклад жизни наших предков. Вход: 100 грн для взрослых, 50 – для пенсионеров, для школьников бесплатно.

В ночь с 25 на 26 августа на Пейзажной аллее нарисуют мультфильм при помощи обычных фонариков. Здесь пройдет анимационный фризлайт воркшоп (рисунок фонариками на фотокамеру с большой выдержкой). Принять участие может любой, участников разделят на команды. Сбор участников в 21:00 на Пейзажной аллее, закончить съемки планируют к 2:00, затем – кофе и встреча рассвета. Ролик будет выложен в сети Интернет через 2-3 недели.

24-26 августа праздновать будут также в Пирогово. Здесь народные мастера научат делать своими руками поделки из соломы и керамики, покажут одежду, обувь и ткани с национальным орнаментом, сделанные вручную. На разных площадках пройдут фольклорные концерты. Вход – 30 грн для взрослых, 15 грн – для пенсионеров и школьников, 5 грн – для детей.

фото: chpravda.com

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