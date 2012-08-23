Марсоход Curiosity засек таинственное НЛО

23 августа 2012, 18:20

На Марсе камеры марсохода Curiosity зафиксировали перемещения НЛО, сообщает The Daily Mail.

Несмотря на то, что фотографии и видео уже вызвали огромный ажиотаж, NASA и эксперты по фотографии утверждают, что объекты, которые многие приняли за инопланетный транспорт, - не более чем пятна на изображении: все-таки марсоход находится почти в 560 миллионах километров от Земли.

 

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Однако интернет-энтузиастов ничуть не смущает отсутствие авторитетных заявлений и свидетельств присутствия других существ на Марсе. Так, например, пользователь YouTube StephenHannardADGUK, являющийся членом группы Alien Disclosure UK утверждает, что обнаружил аномалии в снимках Curiosity, выложенных на сайте NASA в открытом доступе. Пропустив фотографии сквозь несколько фильтров, чтобы выделить свои "находки" (на оригинальном снимке они трудно различимы), он опубликовал полученный результат в интернете. "Что это за объекты? НЛО или просто частицы пыли? Как всегда, решать вам", - говорится в статье.

Видеоаналитик Марк Дантонио, изучивший множество видео с НЛО, а также создававший специальные эффекты и физические модели летающих объектов для различных проектов правительства США заявил: "После просмотра видео, на самом деле, совершенно ясно, что это аномалии размером с пиксель", – сказал он. – Я уверен, что это просто мертвые пиксели на тепловизоре. Они есть на всех CCD (камерах), просто при съемке в разряженной атмосфере как на Марсе они более очевидны, чем в активной земной атмосфере".

 

Между тем, любители мистики не отчаиваются: у них есть еще одно доказательство присутствия НЛО на Марсе. На одном из видео, переданным Curiosity на Землю, можно различить светлый объект поднимающийся вверх над горизонтом, а буквально спустя несколько секунд в левой части экрана появляется другой летающий объект, который пролетает через весь кадр.

 

фото, видео: nasa.gov, youtube.com

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