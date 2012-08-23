Обвиняемый по делу Макар душил ее кабелем и насиловал, думая, что она мертва

{1-}Во время заседания Центрального райсуда Николаева, в котором рассматривают дело о попытке изнасилования и убийства Оксаны Макар, адвокат матери девушки Александр Скоробогатов заявил, что один из обвиняемых по делу, Евгений Краснощек душил жертву проволокой или кабелем белого цвета, сообщает УНИАН.

"Присяжнюк видел, как Краснощек душил Оксану проволокой или кабелем белого цвета. Став свидетелем того, как Краснощек занимается сексом с якобы мертвой жертвой, Присяжнюк не остановил его и даже ничего ему не сказал, объяснив это состоянием шока", - отметил защитник.

Как сказал адвокат, все трое обвиняемых по делу являются участниками насильственных действий в отношении жертвы.

По словам Скоробагатова, все насильственные действия Евгения Краснощека происходили с молчаливого согласия остальных двух обвиняемых.

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"Присяжнюк видел, как Краснощек стоял ногой на горле потерпевшей, а затем убрал ногу. Причем Присяжнюк позже нашел разбитый телефон Оксаны, без аккумулятора, что означало, что кто-то из трех его разобрал, чтобы Оксана не могла позвонить и попросить о помощи ", - заявил адвокат.

По словам другого адвоката матери Оксаны Макар Татьяны Суровицкой Виктора Василюка, в своих показаниях Присяжнюк признался, что разговоры о том, что они будут заниматься сексом, не было, также как не было на это и согласия Оксаны.

Он также считает, что есть все доказательства того, что между обвиняемыми был преступный сговор с целью убить жертву и скрыть следы убийства, хотя Присяжнюк утверждал, что у них не было никаких обсуждений.

"На этой видеозаписи он сам подтвердил то, что они обсуждали с Краснощеком, куда прятать тело, где есть здание. То есть было обсуждение этого вопроса и сговор", - подчеркнул Василюк.

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На следующем заседании 28 августа, будет заслушана видеозапись допроса третьего обвиняемого - Краснощека.

Напомним, в марте текущего года в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю Оксану Макар, изнасиловали ее, а потом пытались сжечь заживо.

фото: novosti-n.mk

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