Почти 40 % украинцев считают, что независимость навредила их семьям

{1-}По результатам опросов фондов "Демократические инициативы" и Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова 36,6% опрошенных считают, что их семьи больше утратили, чем выиграли от обретения Украиной независимости, пишет Ukranews.
Отвечая на вопрос, выиграла или утратила их семья в большей степени от обретения независимости, 31,3% опрошенных сказали, что их семьи в большей степени выиграли, чем потеряли, 32,2% - затруднились ответить.
Помимо этого, респондентов спросили, является ли, по их мнению, Украина после 21 года независимости действительно независимым государством.
45,2% ответили, что она не является независимой в полной мере, 39,6% считают ее действительно независимой и 15,1% затруднились ответить.
Опрос проводился с 10 по 15 августа, было опрошено 2 009 респондентов старше 18 лет во всех областях Украины.
Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.
фото: comments.ua
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