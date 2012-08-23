"Королю спама", осужденному за секс-оргии с сиротами, уменьшили срок

{1-}Верховный суд РФ сократил до десяти лет срок наказания бизнесмена Леонида Куваева, которого обвинили в изнасилованиях воспитанниц детских домов. Ранее педофил уже прославился как "король спама" и сбежал из США, где у него тоже были проблемы с законом.

Между тем Мосгорсуд удовлетворил восемь частных исков. По ним Леонид Куваев возместит моральный ущерб на общую сумму в один миллион 550 тысяч рублей. Деньги, ранее арестованные судом, пойдут на эти выплаты, передает "Вести.ru".

38-летний Леонид Куваев обвинялся в 60 эпизодах преступлений, среди которых ст.132 (насильственные действия сексуального характера), ст.131 (изнасилование), ст.134 (половое сношение с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста), ст.135 (развратные действия), ст.240 (вовлечение в занятие проституцией) и ст.150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) УК РФ.

Ранее присяжные также признали виновной Ольгу Чернокожеву - еще одну фигурантку данного дела, которая обвинялась по ст.240 УК РФ. Женщина получила четыре года лишения свободы условно.

Первоначально Леонид Куваев был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Однако суд уменьшил этот срок вдвое, учитывая ряд обстоятельств. Например, была учтена давность сроков привлечения к ответственности, а также переквалификация действий на более мягкие статьи. Кроме того, смягчены и условия содержания - теперь Куваева будут содержать в колонии общего режима, пишет "Российская газета".

Присяжные также сочли недоказанной вину Куваева в изнасиловании и исключили квалифицирующий признак "с применением насилия" из одного эпизода половых отношений с девочкой. Кроме того, они оправдали бизнесмена по одному из эпизодов вовлечения в занятие проституцией. По нескольким эпизодам присяжные посчитали Куваева заслуживающим снисхождения, сообщала ранее адвокат.

По данным полиции и следствия, с 2005 года Куваев под вымышленным именем знакомился с воспитанницами детских домов и школ-интернатов в возрасте 13-18 лет, имеющими психические отклонения. Куваев поджидал девочек на улице и предлагал провести время вместе, после чего уводил их в специально оборудованную комнату в его офисе в Чапаевском переулке, где склонял их к оказанию сексуальных услуг. Куваев обещал им денежное вознаграждение за согласие прокатиться в его машине, дарил мобильные телефоны. Если девочки не соглашались, он насиловал их.

Как рассказал ранее представитель МВД России, в офисе Куваева была "обнаружена комната, оборудованная душем, сауной, джакузи, огромной кроватью". Там же были найдены и конфискованы "плети, наручники и предметы для сексуальных утех".

"В 2005 году в отношении спамера правоохранительные органы США начали уголовное преследование - его компания была оштрафована судом Массачусетса на 37,5 миллионов долларов. Было установлено, что, помимо распространения миллионов спам-сообщений в день, он являлся организатором DDoS-атак в отношении крупнейших американских компаний", - рассказала официальный представитель Управления "К" МВД России Лариса Жукова.

Фото; видео: vesti.ru

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