Три тысячи украинцев в вышиванках исполнили Государственный гимн

На Львовщине городе Золочев установлен рекорд Украины в номинации «Массовые мероприятия» – исполнение Государственного гимна Украины в вышиванках и с сине-желтой атрибутикой, сообщает Золочив.net.
Как сообщается, жители города, которые решили принять участие в установлении рекорда, выстроились на площади во время поднятия Государственного флага Украины, после чего прозвучал Государственный гимн в исполнении людей, одетых в вышиванки.
В конце исполнения третьего куплета гимна участники подняли над головами листы желтой и синей бумаги, тем самым создав символ Украины – Государственный флаг.
Официальный представитель «Книги рекордов Украины» Роман Фернези объявил об установлении рекорда: «В городе Золочеве Львовской области был установлен рекорд Украины в номинации «Массовые мероприятия» на самое массовое исполнение Гимна Украины (3 куплета) людьми, одетыми в вышиванки и с сине-желтой атрибутикой. Количество участников рекорда 2 тыс. 880 человек».
Председателю Золочевской РГА Ярославу Окрепкому представитель «Книги рекордов Украины» вручил диплом в качестве подтверждения факта регистрации рекорда Украины. Участникам, которые установили рекорд, были вручены грамоты.
Фото: zolochiv.net
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