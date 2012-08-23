"Днепр" не удержал победу над "Слованом"

Завершился первый матч днепропетровского «Днепра» в раунде плей-офф Лиги Европы.

"Днепр" сыграл вничью с чешским "Слованом" (2:2).

В конце первого тайма Днепр открыл счет усилиями Евгения Коноплянки. В начале второго тайма бразилец Матеус удвоил преимущество украинской команды.

Однако в середине второго тайма хозяевам поля удалось отыграть один мяч благодаря точному удару Брезнаника, а на последних минутах матча "Слован" сравнял счет после того, как Ваха реализовал пенальти.

Ответный матч состоится 30 августа в Днепропетровске.

Слован Л (Либерец, Чехия) – Днепр (Днепропетровск, Украина) – 2:2

Голы: Коноплянка, 43 (0:1); Матеус, 48 (0:2); Брежнаник, 62 (1:2); Ваха, 90 (2:2, пен).

Составы команд:

"Слован Л": Бичик; Келич; Кушнир (Гадашчок, 60); Яну (Морозенко, 83); Босанчич (Майкон Соуза, 46); Брезнаник; Ваха; Люлька; Флейшман; Шурал; Незмар

"Днепр": Лаштувка; Чеберячко; Мазух; Мандзюк; Стринич; Зозуля; Джулиано; Ротань; Алиев (Одибе, 74); Матеус; Коноплянка (Олейник, 66)

Предупреждения: Гадашчок, 65; Яну, 67 – Мазух, 89.

фото;видео: youtube.com

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