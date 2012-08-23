«Металлист» выиграл первый матч Лиги Европы

{1-}В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы харьковский «Металлист» на выезде обыграл бухарестское «Динамо» со счетом 2-0

Голы:

Первый мяч на 9 минуте матча в ворота румынской команды послал Клейтон Хавьер, а на 57 минуте матча точным ударом Кристальдо забил второй гол.

Составы команд:



"Динамо" Б: 34. Балградеан, 3. Пулхац, 19. Мансали, 24. Лучин, 4. Матей, 7. Мунтяну К., 10. Алексе, 18. Исса Ба, 21. Григоре, 29. Цукудеан, 30. Кулибали П.

Запасные: 23. Наумовски, 2. Ника, 8. Галчев, 20. Куртян, 26. Рус Л., 15. Аксенте, 25. Дэнчулеску



"Металлист": 29. Горяинов, 6. Торсильери, 15. Фининьо, 22. Обрадович, 30. Папа Гуйе, 8. Эдмар, 11. Соса, 19. Торрес, 10. Хавьер, 21. Кристальдо, 86. Виллиан

Запасные: 81. Дишленкович, 5. Шелаев, 13. Шарпар, 23. Бланко, 82. Ребенок, 25. Марлос, 32. Лысенко

фото; видео: youtube.com

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