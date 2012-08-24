Олейник: «Словану» нечего было терять, чехи побежали вперёд

Полузащитник «Днепра» Денис Олейник считает, что в матче против чешского «Слована», который закончился обидной ничьей 2:2, в рамках раунда плей-офф Лиги Европы хозяевам сравнять счёт помогло огромное желание и болельщики.

«Чехам уже нечего было терять, при этом получился первый хороший удар, который стал результативным, — заявил Олейник телеканалу «2+2».

«Где-то это помогло чехам психологически, да и болельщики стали активнее поддерживать команду. Она побежала, и наверное нам сложнее стало играть. Мы должны были держать фору в два мяча и не упускать победу. По такой игре это плохой результат. Если бы перед матчем нам сказали, что сыграем 2:2, то наверное не расстроились бы, но судя по тому, как развивался матч, обидно, что всё так закончилось», - посетовал полузащитник.

Напомним, что сначала голы забивали украинцы - Коноплянка, 43 и Матеус, 48 (0:2). Позже чехи отквитали оба мяча - Брежнаник, 62 (1:2); Ваха, 90 (2:2, пен).

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