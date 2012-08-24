Алиев: «Днепр»пропустил голы из-за собственных ошибок

{1-} Полузащитник «Днепра» Александр Алиев прокомментировал обидную ничью своей команды в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против чешского «Слована» (2:2).

«Мы выигрывали 2:0, и, конечно, надо было контролировать мяч, — цитирует Алиева телеканал «2+2». — Мы же опустили руки после первого пропущенного гола. А команда соперника почувствовала, что может додавить, и в итоге забила ещё. Считаю, что после 2:0 надо было успокоиться, контролировать мяч и спокойно доводить матч до победы».

«Не сказать, что «Слован» показывал суперфутбол. Два гола мы пропустили из-за собственных ошибок. Ведя 2:0, надо было просто играть в свой футбол, в который мы играли 60 минут. Пропустили первый гол и начали нервничать», — отметил Алиев.

Напомним, что сначала голы забивали украинцы - Коноплянка, 43 и Матеус, 48 (0:2). Позже чехи отквитали оба мяча - Брежнаник, 62 (1:2); Ваха, 90 (2:2, пен).

Видео всех голов смотрите ЗДЕСЬ.

фото: fcdnipro.ua

Новости по теме:

Олейник: «Словану» нечего было терять, чехи побежали вперёд

«Металлист» выиграл первый матч Лиги Европы

«Днепр» не удержал победу над «Слованом»

Сегодня – большой футбол: «Днепр» и «Металлист» играют в Лиге Европы