Маркевич: выйти в группу – это основная задача

{1-} После первого матча раунда плей-офф Лиги Европы, в котором харьковский «Металлист» на выезде обыграл бухарестское «Динамо» со счетом 2:0, тренер украинской команды Мирон Маркевич рассказал, что теперь основная задача – выйти в группу.

Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции, сообщает пресс-служба «Металлиста».

- Удивил ли чем-то соперник?

- Мы просто не дали им сыграть. Еще раз скажу, что команда хорошая. Мы просто сыграли очень строго в середине поля и не дали им ничего сделать.

- У вас есть эмоции после победы?

- Никаких. Я уже думаю о матче с «Кривбассом», который будет в воскресенье.

- Как вы оцениваете игру Фининьо после долгого перерыва?

- Желания было много - целых две желтые карточки заработал. После долгого перерыва он сыграл достаточно надежно.

- Боннетти хотел бы выиграть Лигу Европы, а какой у вас ориентир?

- Мы в прошлом году хотели приехать сюда на финал, но нам не хватило полтора шага. Мы далеко не смотрим. Выйти в группу – это основная задача.

- Кто создал больше проблем в этом матче «Металлисту» из игроков «Динамо»?

- Мне понравился Мунтяну.

- Не сложилось ли у вас мнение, что Торреса не хватает в играх чемпионата Украины?

- Что я могу сделать? Уберите лимит, и я его выпущу.

- Заметен ли прогресс в игре команды в сравнении с матчем в Ужгороде?

- Конечно, еврокубки отличаются от чемпионата. В Лиге Европы больше ответственности. В Ужгороде возле наших ворот создали несколько моментов. Здесь мы старались, чтобы такого не было. Где-то нам это удалось.

- Срабатывает ли у вас внутреннее чутье, когда вы определяете состав на игру?

- Конечно, у каждого тренера должно быть чутье. Сегодня тех, завтра этих. У меня есть возможность ставить самых сильных.

фото, видео: metalist.ua, youtube.com

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