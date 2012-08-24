Хуанде Рамос о ньчьей с чехами: еще ничего не решено

{1-} Главный тренер «Днепра» Хуанде Рамос прокомментировал ход матча с чешским «Слованом», в котором его команда упустила победу 2:2, заявив, что еще ничего не решено.

Об этом сообщает пресс-служба ФК «Днепр».

— Достаточно ровный получился матч. В первом тайме мы владели инициативой — это было очевидно. 2:0 вели, но последние 20 минут «Слован» провел на высоком уровне и отличился дважды. Таким образом, еще ничего не решено в этом противостоянии.

— Как объяснить, что команда растеряла преимущество в два мяча?

— В матче 90 минут. Мы можем забить — и такие же шансы отличиться может соперник. Мы владели инициативой в начале, а «Слован» показал себя с наилучшей стороны в конце матча.

— Чем обусловлена замена Алиева на Одибе?

— В это время хозяева шли вперед, атаковали. А Одибе высокого роста, хорошо играет головой и мог помочь нам в этой ситуации.

— Мазух часто ошибался. Вы довольны его игрой?

— Я не оцениваю игроков индивидуально. Предпочитаю говорить о всей команде. Он сделал все, что от него зависело, приложил усилия, чтобы помочь команде. Что-то получалось, что-то — нет.

Видео всех голов матча смотрите ЗДЕСЬ.

фото: fcdnipro.ua

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