ДТП в Крыму: двое погибших, 8 раненых

{1-} В пятницу, 24 августа, утром в Крыму произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще 8 – попали на больничную койку.

Авария произошла в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса, о чем «Главреду» сообщила пресс-служба МЧС.

ДТП случилось в 4.45 возле с. Краснодольне Джанкойского района на автодороге Симферополь - Джанкой.

Ранее «Главред» сообщал, что ровно неделю назад, 17 августа, в Симферопольском районе Крыма в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком на подъеме на Ангарский перевал на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта 1 человек погиб и 7 получили травмы, среди них 7-летний ребенок.

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