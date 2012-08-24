В Эстонии газовая фирма рекламировала себя на печах Освенцима

{1-} В Эстонии произошел курьезный случай, граничащий с цинизмом - компания GasTerm вывесила на своем сайте снимок концлагеря, написав: «Газовое отопление - удобное и эффективное» и напомнила о печах Освенцима, где сжигали тысячи людей.

В День памяти жертв коммунизма и нацизма фирма вывесила на своем сайте снимок ворот в концлагере Освенцим с надписью «Arbeit macht frei» («Труд освобождает»), сообщает издание «День за днем».

Сначала фото сопровождалось подписью: «Газовое отопление - гибкое, удобное и эффективное». Позже снимок был снят, а на сайте мелким шрифтом под другой фотографией появилось извинение фирмы: «Если размещенняа здесь ранее фотография причинила кому-то неудобство, мы приносим искренние извинения».

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Исполнительный директор Gasterm Eesti OU Свен Линрос, оправдываясь, заявил, что снимок носил не рекламный, а информативный, характер. По его словам, он был предназначен для узкого круга людей, которые разбираются в солнечном, геотермальном и газовом отоплении.

«Мы не хотели никого оскорбить и еще раз просим прощения у тех, чьи чувства зацепили. Никакой связи с печами Освенцима тут нет», - сказал он.

Линрос также заверил, что его фирма ни в коем случае не занимается разжиганием межнациональной вражды.

Однако председатель еврейской общины Эстонии Алла Якобсон назвала возмутительным тот факт, что люди до сих пор позволяют себе шутить на тему Холокоста.

«Человеческой глупости нет предела. Я не могу даже выразить то, что чувствую. Я даже не изумлена или поражена. Это что-то большее. Невероятно, как такое вообще могло прийти человеку в голову. Столько людей погибло, это такая большая трагедия и шутки здесь неуместны. Вообще шутить о памяти – это возмутительно», - сказала она.

фото: postimees.ee

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