В Красноярске «переименовали» улицы в честь Pussy Riot

В Красноярске активисты на нескольких улицах повесили таблички с именами арестованных участниц Pussy Riot. Улицы были «переименованы» в честь Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич.

Об этом в своем блоге рассказал активист движения «Солидарность» Денис Стяжкин. По его словам, акцию провела местная арт-группа «Мигрень», сообщает Lenta.ru.

В качестве мест для размещения табличек были выбраны здания, расположенные на улицах, где стоят храмы. В частности, были «переименованы» улица 9 января, где находится Свято-Благовещенский монастыри и улица Сурикова, на которой расположен Покровский кафедральный собор.

Читайте также: В Донецке националисты проспект Ватутина переименовали в Героев УПА (ФОТО)

«Только такие акции и могут заметить. Так молодые художники пытаются обратить внимание на болевые точки, и я считаю это правильным», - заявил Стяжкин.

Таблички были повешены 23 августа. Были ли они сняты, неизвестно.

Арт-группа «Мигрень» ранее отметилась инсталляцией к инаугурации Владимира Путина, танцами в магазинах, где продается алкоголь, и уничтожением агитации представителя «Единой России».

Участницы группы Pussy Riot были приговорены к двум годам лишения свободы каждая. Приговор вынес Хамовнический суд Москвы 17 августа. Девушки обвинялись в хулиганстве за исполнение песни «Богородица, Путина прогони» в Храме Христа Спасителя.

Ранее «Главред» сообщал, что в швейцарском Цюрихе на церкви Гроссмюнстер был развернут 10-метровый баннер в поддержку Pussy Riot. На нем крупным буквами написано «Free Pussy Riot», а чуть пониже – «Fuck Putin Now».

фото: styazshkin.livejournal.com

Новости по теме:

В Швейцарии на церкви повесили баннер F*ck Putin

Авторы акции «Х *й в плену ФСБ» провели массовое сожжение автозаков (ВИДЕО)

Против активиста, показавшего 65-метровый член ФСБ, возбудили дело (ФОТО)