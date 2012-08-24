В Норвегии начали оглашать приговор Брейвику: он уже заготовил две речи

В пятницу, 24 августа, норвежский суд вынесет приговор Андерсу Брейвику, который устроил в прошлом году двойной теракт и убил 77 человек.

Подсудимый уже заявил, что, если его признают вменяемым, он готов согласиться на любое наказание, сообщает Gazeta.ru

Судейская коллегия в Осло начала оглашение приговора «норвежскому стрелку» в 10.00 по местному времени (11.00 по Киеву). Предполагается, что чтение займет пять-шесть часов. Суд должен решить, куда Брейвик отправится — в тюрьму или в лечебницу для душевнобольных.

Накануне приговора адвокат Гейр Липпестад навестил своего подзащитного.

«Мы подготавливаем его к завтрашнему дню. Он дал понять, что не будет обжаловать приговор, если его признают виновным», — заявил Липпестад.

Защита объяснила подсудимому, что у него не будет времени на длительную речь. «Нам важно объяснить ему, что он может ожидать от завтрашнего дня и что он не сможет сделать длинный комментарий после приговора. У него есть право сказать, признает он приговор или нет, и, возможно, прокомментировать его в нескольких словах», — сказал защитник.

Максимальный срок, который по законам Норвегии может получить Брейвик, — 21 год.

Адвокат отметил, что Брейвик подготовил две речи — по одной для каждого результата.

«Он хочет, чтобы его признали вменяемым, и это остается главным вопросом для него. Он обеспокоен тем, что должен сказать судьям, и поэтому подготовил по речи для каждого приговора», — сказал он.

Ранее «Главред» сообщал, что массовое убийство в Норвегии произошло 22 июля 2011 года. В тот день Брейвик взорвал бомбу в центре Осло, а затем отправился в молодежный лагерь на острове Утойя, где открыл стрельбу по толпе подростков. При взрыве бомбы погибли восемь человек, 209 получили ранения. На острове Брейвик расстрелял 69 человек, 33 были ранены. Всего среди пострадавших числятся около 900 человек. Комиссия по расследованию теракта пришла к выводу, что полиция могла предотвратить трагедию, после чего глава норвежской полиции Ойстен Мэланд подал в отставку.

фото: aftenposten.no

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