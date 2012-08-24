В Карелии потерялись шестеро украинцев

{1-} Группа украинских туристов заблудилась в лесу Калевальского района Карелии. В составе группы трое взрослых и трое несовершеннолетних, сообщила республиканская поисково-спасательная служба.

Потерявшиеся сумели дозвониться до службы спасения и попросили о помощи, рассказав, что сбились с пути, сообщает zn.ua.

Для облегчения поисковой операции туристы разбили лагерь на берегу реки Шоба, а24 августа рано утром из деревни Саповарака по берегу Шобы на поиски выдвинулись четверо сотрудников Кемского поисково-спасательного отряда. В настоящий момент спасатели преодолели около 10 километров.

«На каком расстоянии находится лагерь туристов, неизвестно. Поисковая группа периодически подает сигналы, стреляя из ружья», — отметили в поисково-спасательной службе.

Группа туристов, в составе которой трое взрослых, двое 14-летних подростков и ребенок 12 лет, находится в Карелии с 16 августа.

Ранее «Главред» неоднократно сообщал об украинских туристах, потерявшихся в России. То они исчезали на Эльбрусе, то на Казбеке.

фото: greenpeace.org

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