Брейвик встретил приговор с улыбкой на лице

{1-} После того, как норвежский суд признал Андерса Брейвика вменяемым, приговорил террориста к 21 году тюрьмы и начал зачитывать приговор, убийца 77 человек заулыбался.

Решение о том, что преступник вменяем, пятеро судей приняли единогласно, вопреки позиции прокуроров, которые просили признать его безумным и неспособным отвечать за свои поступки, сообщает BBC.

В случае вердикта о невменяемости Брейвик был бы направлен на принудительное психиатрическое лечение.

Однако сам подсудимый настаивал на том, что его поступки объясняются его ультраправыми и антимусульманскими взглядами и не хочет, чтобы его рассматривали как параноидального шизофреника.

По словам самого Андерса Брейвика, насильственное психиатрическое лечение было бы для него «хуже смерти».

Оглашение приговора Брейвик встретил с улыбкой на лице. В зале суда он сидел рядом с адвокатами. От родственников погибших их отделяла специально сооруженная стеклянная перегородка.

Теперь ему предстоит провести в заключении 21 год как минимум. Этот срок может быть продлен, если суд решит, что Брейвик продолжает представлять угрозу обществу.

Ранее «Главред» сообщал, что массовое убийство в Норвегии произошло 22 июля 2011 года. В тот день Брейвик взорвал бомбу в центре Осло, а затем отправился в молодежный лагерь на острове Утойя, где открыл стрельбу по толпе подростков. При взрыве бомбы погибли восемь человек, 209 получили ранения. На острове Брейвик расстрелял 69 человек, 33 были ранены. Всего среди пострадавших числятся около 900 человек. Комиссия по расследованию теракта пришла к выводу, что полиция могла предотвратить трагедию, после чего глава норвежской полиции Ойстен Мэланд подал в отставку.

фото: aftenposten.no

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