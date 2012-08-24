Расстрел джипа во Львове был покушеним на авторитета Вову Морду - СМИ

Сегодня, 24 августа, в центре Львова был расстрелян внедорожник «Volvo». В результате один человек был убит, а еще один – ранен.

Убитым оказался водитель автомобиля, а раненным – один из уголовных авторитетов Львова, известного как Вова Морда передает со ссылкой на источники в милиции ZAXID.NET.

По данным милиции, это уже второе покушение на криминального авторитета.

В то же время начальник Львовского городского управления милиции Сергей Зюбаненко не подтвердил и не опроверг информацию о ранении упомянутуго авторитета.

По его словам, инцидент произошел около 14:00. Джип Volvo остановился на красный сигнал светофора, с ним поравнялся другой автомобиль, из которого через открытое окно начали стрелять из автомата.

По словам Зюбаненко, водитель получил смертельные ранения и скончался, а пассажира с переднего сидения доставили в больницу.

"Сейчас его жизни ничего не угрожает", - подчеркнул начальник горуправления милиции.

По его словам, в машине также находился третий пассажир, который не пострадал и в настоящее время находится в милиции и дает показания.

В 2004 году на Вову Морду уже совершали покушение возле его дома. Тогда неизвестный злоумышленник выпустил более 20 патронов из пистолета Люгера (Parabellum), но смог только дважды попасть в авторитета - в руку и плечо.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, нападение произошло в День Независимости, 24 августа, на улице Князя Романа около 13 часов.

Фото: zaxid.net

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