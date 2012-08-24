В Украину возвращается 30-градусная жара

{1-} В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплый влажный воздух.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью в большинстве областей, днем местами в северной части страны кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах центральных областей град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20 градусов, в южных областях и на побережье Крыма 19-24, днем 29-34, в южной части, центральных и Закарпатской области местами 35-38.
В Киеве в субботу, 25 августа, пройдет кратковременный дождь, температура ночью 17-19, днем 31-33.
В воскресенье, 26 августа, в западных, северных и местами восточных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, на остальной территории без осадков.
Температура ночью 14-20, в южной части 18-24; днем 32-37, в южных областях местами 40, в северных, западных областях 28-34, на крайнем западе 24-27. Ветер в Украине юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.
В Киеве — кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-19, днем 30-32.
Фото: climateneutralgroup.com
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