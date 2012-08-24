В Украину возвращается 30-градусная жара

{1-} В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплый влажный воздух.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в большинстве областей, днем местами в северной части страны кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах центральных областей град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20 градусов, в южных областях и на побережье Крыма 19-24, днем 29-34, в южной части, центральных и Закарпатской области местами 35-38.

В Киеве в субботу, 25 августа, пройдет кратковременный дождь, температура ночью 17-19, днем 31-33.

В воскресенье, 26 августа, в западных, северных и местами восточных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 14-20, в южной части 18-24; днем 32-37, в южных областях местами 40, в северных, западных областях 28-34, на крайнем западе 24-27. Ветер в Украине юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.

В Киеве — кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-19, днем 30-32.

Фото: climateneutralgroup.com

Новости по теме:

Синоптики рассказали, какой будет погода осенью

В Одессу заглянула зима: на траве сугробы града

За сутки в Украине выпала месячная норма осадков

В Украину возвратится 30-градусная жара