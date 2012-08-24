В Нью-Йорке неизвестный у знаменитого небоскреба расстрелял 10 человек

{1-} У знаменитого небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке были убиты два человека и по меньшей мере девять ранены в результате стрельбы, которую устроил неизвестный.

Об этом сообщает CNN.

Один из убитых – человек, устроивший стрельбу возле небоскреба, заявили в полиции. По словам очевидцев, мужчина внезапно открыл огонь из огромного пистолета.

«Это было просто сумасшествием», - заявила Ребекка Фокс, которая работает на соседней улице.

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По ее словам, она покупала кофе на улице, когда она увидела бегущих людей. Фокс рассказала, что видела женщину, которая была застрелена возле бара, и брызги крови на тротуаре.

Один из свидетелей – 22-летний Макс Каплан, - заявил, что он слышал по крайней мере девять выстрелов.

«Было много хаоса, и полиция перекрыла район. Позже я увидел одну женщину, которая была убита», - заявил он.

По словам представителей местной власти, стрельба никак не связана с терроризмом.

Сразу после происшествия полиция перекрыла несколько улиц. Движение в центре Манхэттена было парализовано на несколько часов.

Напомним, Empire State Building является одним из самых известных небоскребов в мире и одной из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка.

Ежегодно здание посещают около четырех миллионов человек, которые поднимаются на панорамную площадку.

По словам полицейских, зданию обычно уделяется повышенное внимание, чтобы обезопасить туристов.

Фото: CNN

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