Знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг лишен всех титулов

{1-} Антидопинговое агентство США сегодня, 24 августа, объявило о решении пожизненно дисквалифицировать и лишить титулов семикратного победителя «Тур де Франс» американского велогонщика Лэнса Армстронга.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Лэнс Армстронг лишен всех своих титулов, завоеванных с 1 августа 1998 года», - заявили в Агентстве.

Напомним, в середине июня спортсмену были предъявлены обвинения в употреблении запрещенных препаратов. В обвинительном заявлении говорилось, что 12 июня уведомления о нарушениях также были направлены в адрес представителей команды, за которую с 1999 по 2004 годы выступал Армстронг.

В июле Армстронг подал иск против Агентства в федеральный суд Остина, штат Техас. Однако суд не встал на сторону гонщика. 23 августа Лэнс Армстронг сообщил, что не намерен дальше продолжать борьбу с USADA.

Как известно, Армстронг объявил о завершении карьеры в 2011 году.

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