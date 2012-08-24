Прохожих в Нью-Йорке расстрелял дизайнер женской одежды

{1-} Стрельбу в центре Нью-Йорка, у знаменитого небоскреба Empire State Building 24 августа устроил бывший дизайнер женской одежды и аксессуаров, 53-летний Джеффри Джонсон.

Об этом со ссылкой на американские СМИ передает РБК.

Компания, из которой был уволен «стрелок» размещалась в знаменитом небоскребе. По словам представителей компании, мужчина был сокращен около года назад.

Сообщается, что подозреваемый убил свою бывшую коллегу, трижды выстрелив ей в голову с близкого расстояния, а затем ранил еще несколько человек.

Какие именно мотивы заставили мужчину убить свою бывшую коллегу, не сообщается.

Пытаясь скрыться с места происшествия, Джонсон начал отстреливаться от преследовавших его полицейских и был убит их ответным огнем.

По последним данным, ранения получили девять человек.

Фото: CNN

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