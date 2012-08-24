«Заря» и «Ворскла» разошлись боевой ничьей

{1-} Седьмой тур Премьер-лиги сегодня, 24 августа, открылся поединком луганской «Зари» и полтавской «Ворсклы».

Интересная игра со множеством голевых моментов завершилась ничьей – 1:1.

Заря (Луганск) - Ворскла (Полтава) - 1:1

Голы: Галюза (22, пен) - Безус (79)

Предупреждения: Худзик (41) - Маркоски (32)

Заря: Постранский - Ярмаш, Шунич, Коротецкий, Худзик, Грицай, Каменюка, Галюза (Силюк, 85), Любенович (Липартия, 52), М.Белый, Идахор

Главный тренер: Юрий Вернидуб

Ворскла: Долганский - Селин, Даллку, Курилов, Сапай (Еременко, 46), Чеснаков, Красноперов, Маркоски, Громов (Лиетава, 67), Безус (Чичиков, 80), Янузи

Главный тренер: Сергей Свистун

Предупреждения: Худзик, Липартия - Маркоски, Курилов

Также в седьмом туре встретятся:

25 августа

17:00 «Ильичевец» - «Говерла»

19:30 «Динамо» - Черноморец

26 августа

17:00 «Металлург» З – «Металлург» Д

17:30 «Днепр» - «Волынь»

19:00 «Шахтер» - «Карпаты»

19:30 «Металлист» - «Кривбасс»

21:00 «Таврия» - «Арсенал»

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в предыдущем туре Премьер-лиги полтавская «Ворскла» сотворила сенсацию, победив на своем поле киевское «Динамо».

Фото: ФК Ворскла

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