«Заря» и «Ворскла» разошлись боевой ничьей

{1-} Седьмой тур Премьер-лиги сегодня, 24 августа, открылся поединком луганской «Зари» и полтавской «Ворсклы».
Интересная игра со множеством голевых моментов завершилась ничьей – 1:1.
Заря (Луганск) - Ворскла (Полтава) - 1:1
Голы: Галюза (22, пен) - Безус (79)
Предупреждения: Худзик (41) - Маркоски (32)
Заря: Постранский - Ярмаш, Шунич, Коротецкий, Худзик, Грицай, Каменюка, Галюза (Силюк, 85), Любенович (Липартия, 52), М.Белый, Идахор
Главный тренер: Юрий Вернидуб
Ворскла: Долганский - Селин, Даллку, Курилов, Сапай (Еременко, 46), Чеснаков, Красноперов, Маркоски, Громов (Лиетава, 67), Безус (Чичиков, 80), Янузи
Главный тренер: Сергей Свистун
Предупреждения: Худзик, Липартия - Маркоски, Курилов
Также в седьмом туре встретятся:
25 августа
17:00 «Ильичевец» - «Говерла»
19:30 «Динамо» - Черноморец
26 августа
17:00 «Металлург» З – «Металлург» Д
17:30 «Днепр» - «Волынь»
19:00 «Шахтер» - «Карпаты»
19:30 «Металлист» - «Кривбасс»
21:00 «Таврия» - «Арсенал»
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в предыдущем туре Премьер-лиги полтавская «Ворскла» сотворила сенсацию, победив на своем поле киевское «Динамо».
Фото: ФК Ворскла
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