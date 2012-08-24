Мэр Нью-Йорка о стрельбе под небоскребом: экс-дизайнер убивал экс-начальника

{1-} Мужчина, открывший 24 августа стрельбу возле знаменитого небоскреба Empire State Building, убил своего бывшего начальника.

Об этом заявил мэр Нью-Йорка Майкл Блумбер, выступая после встречи со следователями, передает «Интерфакс».

В полиции пояснили, что жертвой 53-летнего Джеффри Джонсона стал 41-летний мужчина. Ранее они работали вместе с компании Hazan Imports, а менеджер, убитый сегодня, был начальником Джонсона.

Изначально в полиции сообщали, что в результате стрельбы погибла женщина, однако позже следователи уточнили, что речь идет именно о мужчине.

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Ранее стало известно, что Джонсон работал в компании Hazan Imports, которая специализируется на импорте одежды, но год назад был уволен.

Сам Джонсон проживал на Манхэттене. По словам Блумберга, власти пока не располагают полной информацией об убийце, но известно, что раньше он не имел судимостей.

«Мы знаем о нем совсем немного», - признал Блумберг.

Как выяснилось, когда Джонсон убил бывшего коллегу, рабочий, который находился недалеко от места происшествия, сообщил об этом в полицию. Стражи порядка попытались задержать подозреваемого, но тот открыл по ним огонь из пистолета.

В ходе перестрелки девять человек получили ранения – две женщины и семь мужчин. Не исключено, что часть из них были ранены полицейскими. В результате перестрелки Джонсон был убит.

Блумберг заверил, что жизни получивших ранения людей вне опасности.

При этом мэр Нью-Йорка подчеркнул необходимость ужесточения законов, которые регулируют продажу и использование оружия.

«Я вновь вынужден повторить, что у нас ужасающе большое количество оружия», - заявил он.

Американские СМИ подчеркивают связь нынешней трагедии в Нью-Йорке с фильмом режиссера Джоэла Шумахера «С меня хватит!», который вышел на экраны США в 1993 году.

Главный герой фильма, которого играет Майкл Дуглас, лишился работы, развелся, и суд запретил ему приближаться к бывшей жене и дочери. В день рождения дочери он решил отправится к ней, однако препятствия на пути постепенно выводят его из себя и он начинает стрелять.

Фильм заканчивается смертью главного героя от пуль полицейских.

Фото: CNN

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