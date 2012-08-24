«Динамо» перед «Черноморцем» выйдет в эксклюзивных вышиванках

{1-} В честь Дня вышиванки игроки киевского «Динамо» выйдут на разминку перед матчем с одесским «Черноморцем» в эксклюзивных клубных вышиванках.
Об этом сообщает официальный сайт «Динамо».
Дизайн вышиванок, в которых игроки клуба 25 августа появятся на НСК «Олимпийский», является клубным эксклюзивом.
После окончания разминки игроки «Динамо» подарят вышиванки болельщикам, которые соберутся на трибунах.
Напомним, матч седьмого тура украинской Премьер-лиги «Динамо» - «Черноморец» состоится в субботу, 25 августа, на НСК Олимпийский.
Начало игры в 19:30.
Как сообщал «Главред», первый матч тура состоялся 24 августа в Луганске. Местная «Заря» и «Ворскла» сыграли боевую ничью.
В седьмом туре также встретятся:
25 августа
17:00 «Ильичевец» - «Говерла»
26 августа
17:00 «Металлург» З – «Металлург» Д
17:30 «Днепр» - «Волынь»
19:00 «Шахтер» - «Карпаты»
19:30 «Металлист» - «Кривбасс»
21:00 «Таврия» - «Арсенал»
Фото: ФК «Динамо»
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