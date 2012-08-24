«Динамо» перед «Черноморцем» выйдет в эксклюзивных вышиванках

{1-} В честь Дня вышиванки игроки киевского «Динамо» выйдут на разминку перед матчем с одесским «Черноморцем» в эксклюзивных клубных вышиванках.

Об этом сообщает официальный сайт «Динамо».

Дизайн вышиванок, в которых игроки клуба 25 августа появятся на НСК «Олимпийский», является клубным эксклюзивом.

После окончания разминки игроки «Динамо» подарят вышиванки болельщикам, которые соберутся на трибунах.

Напомним, матч седьмого тура украинской Премьер-лиги «Динамо» - «Черноморец» состоится в субботу, 25 августа, на НСК Олимпийский.

Начало игры в 19:30.

Как сообщал «Главред», первый матч тура состоялся 24 августа в Луганске. Местная «Заря» и «Ворскла» сыграли боевую ничью.

В седьмом туре также встретятся:

25 августа

17:00 «Ильичевец» - «Говерла»

26 августа

17:00 «Металлург» З – «Металлург» Д

17:30 «Днепр» - «Волынь»

19:00 «Шахтер» - «Карпаты»

19:30 «Металлист» - «Кривбасс»

21:00 «Таврия» - «Арсенал»

Фото: ФК «Динамо»

Новости по теме:

«Боруссия» - «Динамо»: два украинских гола и контрольный голландский

«Ворскла» сенсационно обыграла «Динамо»: видео гола

«Кривбасс» - «Днепр»: красивый футбол без голов

Премьер-лига: «Металлист» в гостях крупно огорчил «Говерлу»