Samsung должен выплатить Apple миллиард

{1-}Суд присяжных в американском Сан-Хосе признал вину южнокорейской компании Samsung в нарушении шести патентов главного конкурента — американской корпорации Apple. Согласно решению суда, Samsung должна выплатить компенсацию в размере 1,05 млрд долларов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Присяжные установили несколько нарушений при разработке функций сенсорных экранов смартфонов, масштабирования, дизайна «иконок». На вынесение вердикта понадобилось 22 час,

Ранее Apple обвинила южнокорейскую компанию в краже технологий и беззастенчивом копировании многих устройств. Исками завалены суды по всему миру.

Днем ранее корейский суд, рассмотрев взаимные претензии компаний, постановил, что и южнокорейская, и американская компании нарушили патенты друг друга. В качестве меры наказания избрано введение ограничений на продажу в стране планшетных компьютеров iPad и iPhone производства Apple, а также аналогичных устройств под маркой Galaxy от Samsung.

Обе компании через суд хотят запретить продажи некоторых товаров друг друга в девяти странах мира. Суд в Сан-Хосе специалисты называли решающей битвой двух мощных компаний. Samsung ее проиграла.

графика: mirolta.com

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