Samsung должен выплатить Apple миллиард

{1-}Суд присяжных в американском Сан-Хосе признал вину южнокорейской компании Samsung в нарушении шести патентов главного конкурента — американской корпорации Apple. Согласно решению суда, Samsung должна выплатить компенсацию в размере 1,05 млрд долларов, сообщает ИТАР-ТАСС.
Присяжные установили несколько нарушений при разработке функций сенсорных экранов смартфонов, масштабирования, дизайна «иконок». На вынесение вердикта понадобилось 22 час,
Ранее Apple обвинила южнокорейскую компанию в краже технологий и беззастенчивом копировании многих устройств. Исками завалены суды по всему миру.
Днем ранее корейский суд, рассмотрев взаимные претензии компаний, постановил, что и южнокорейская, и американская компании нарушили патенты друг друга. В качестве меры наказания избрано введение ограничений на продажу в стране планшетных компьютеров iPad и iPhone производства Apple, а также аналогичных устройств под маркой Galaxy от Samsung.
Обе компании через суд хотят запретить продажи некоторых товаров друг друга в девяти странах мира. Суд в Сан-Хосе специалисты называли решающей битвой двух мощных компаний. Samsung ее проиграла.
графика: mirolta.com
Новости по теме:
В Apple изобрели устройство для выключения рекламы
Samsung опередил Apple на рынке смартфонов
В Германии разгорается война между Samsung и Apple
Samsung выиграл у Apple битву за Австралию