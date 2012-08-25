Непогода оставила без света почти 140 населенных пунктов

{1-}В ночь с 24 на 25 августа в результате неблагоприятных погодных условий, из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 138 населенных пунктов в четырех областях Украины, сообщает пресс-служба МЧС.

На утро субботы, 25 августа, без электроэнергии остались 51 н.п. в Волынской, 44 – в Житомирской, 41 - в Киевской и 2 – в Черниговской областях.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в Маневицком и Ковельском районах Волынской области в результате осложнения погодных условий в пятницу, 23 августа, вечером повреждены кровли более 50 жилых домов.

Напомним, 21 августа, в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 323 населенных пунктов в пяти областях. Без электроэнергии остались 164 н.п. в Житомирской области, 90 - в Киевской, 54 – в Ровенской ,8 – в Черкасской и 7 – в Волынской.

фото: mediaport.ua

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