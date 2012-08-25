Ученые доказали, что первый поцелуй хранится в памяти всю жизнь

25 августа 2012, 08:45

{1-}Ученые выяснили, что первый поцелуй хранится в памяти всю жизнь. Почему так происходит, что некоторые события остаются в памяти человека на всю жизнь, а те, которые произошли буквально вчера, стираются, как будто ничего и не было? По данным нового исследования, проведенного психологами из Университета Торонто, все дело в том, насколько сильное влияние на самом деле оказывает то или иное событие на человека, пишет Raut.ru.

Для своего исследования ученые использовали метод энцефалограммы, а вовсе не изучение романтики. С помощью этого теста они изучали эмоции и обнаружили, что те воспоминания, которые основаны именно на эмоциях, как правило, выглядят более ясно, чем более приземленные.

Причем вне зависимости от того, являются ли они положительными, к примеру, первый поцелуй, рождение ребенка или крупный выигрыш, или отрицательными, такими как травмы, кражи или унижение в детстве, эффект от них будет примерно одинаковым: они запомнятся на всю жизнь. Более того, ученым удалось определить, что то, насколько ярко люди воспринимают нечто, в первую очередь предсказывает, как ярко будет это впоследствии вспоминаться годами позже. Эксперты даже придумали термин, который обозначает подобное явление: эмоционально-расширенная яркость и напоминает она вспышку.

При изучении деятельности мозга команда ученых обнаружила, что часть мозга, ответственная за отметку эмоциональной или мотивационной важности некоторых вещей, т.е. миндалины, является более активной, когда речь идет об особенно ярких воспоминаниях. Это повышение активации в свою очередь влияет на деятельность в зрительной коре, повышая активность видения объекта, а также в задней изоляции, области мозга, который объединяет ощущения восприятия. И именно это сочетание и дает такие эмоционально важные изображения.

фото: firsty.ru

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