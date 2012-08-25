{1-}25 августа, в ДТП на Ставрополье погиб первый солист группы "Ласковый май" Юрий Гуров.

Об этом сообщил продюсер группы Андрей Разин, пишет РИА Новости.

По его словам, авария произошла около 07.00 по киевскому времени между селами Привольное и Красногвардейское. По данным ГИБДД региона, КамАЗ лоб в лоб врезался в Volkswagen, в результате чего водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте ЧП, в грузовике никто не пострадал. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

"Юрий Гуров разбился насмерть. Он был первым основным солистом группы "Ласковый май". Машина залетела под КамАЗ, произошло лобовое столкновение. Юра не был за рулем... машиной управлял не он, а его друг - житель села Красногвардейское", - рассказал Разин.

Он напомнил, что Гуров проработал в группе пять лет и проект "Ласковый май" задумывался именно с ним, лишь потом в группу был взят Юрий Шатунов.

"В канун 25-летия группы произошла эта трагедия, это уже пятый человек, который погиб в коллективе из девяти участников группы первого состава. Это страшное горе, которое постигло нас, мы все в глубоком шоке. Это был один из лучших солистов и самых уважаемых. Потеря невосполнима", - сказал Разин.

По словам Разина, Гуров жил и работал в селе Привольном, был предпринимателем.

"После распада группы он не остался в Москве, в 1993 году вернулся домой и остался жить с матерью в селе Привольное, где у него родились две дочери. Одной сейчас два года, второй около 15 лет", - рассказал Разин.

Он добавил, что семье и детям погибшего солиста будет оказана помощь.

"Звонил Юра Шатунов из Германии, соболезнует всем нам и семье, он шокирован случившемся, как и мы все. Это ужасная потеря", - сказал продюсер, добавив, что время похорон еще не назначено.

По его словам, Гуров ранее уже попадал в ДТП - тогда машину, в которой он находился, тоже переехал КамАЗ. В аварии погибли три человека, Гуров чудом выжил. Водитель грузовика был осужден на семь лет.

"Ласковый май" - легендарная советская группа, совершившая переворот в отечественной поп-культуре. На счету этого коллектива несколько тысяч концертов, до отказа набитые стадионы и миллионы поклонниц. В 1990 году "Ласковый май" насчитывал 16 миллионов фанатов.

фото: shanson-plus.ru

Новости по теме:

Найден мертвым бывший участник группы "Ласковый май"



Премьера! Фильм о группы «Ласковый май» (ФОТО)



Участники группы Ласковый май стали депутатами





